3 jovens são mortos com tiros na cabeça Os corpos de três jovens mortos com tiros na cabeça foram achados ontem em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. Existe a suspeita de vingança. A polícia apurou que José Diego de Oliveira, de 21 anos,e os irmãos Fábio, de 26, e Alexandre da Silva, de 25, passaram a noite numa boate de Vilar dos Teles, onde discutiram com outros homens por causa de uma mulher.