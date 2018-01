3 mil pessoas estão desabrigadas em Rio Branco por causa das chuvas

SÃO PAULO - Sobe para 3 mil o número de pessoas desabrigadas por causa da chuva em Rio Branco (AC). O número total de afetados pelas chuvas no estado chega a 30 mil. A Defesa Civil alerta que o nível do Rio Acre deve chegar a 17 metros. A previsão para a região é tempo encoberto com pancadas de chuva durante todo o fim de semana.

Ontem (17), o governo federal disponibilizou, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, R$ 1 milhão para apoio às vítimas das chuvas que atingem várias cidades do Acre. Os recursos serão usados na compra de alimentos, água potável, barracas, vestuário, material de primeiros socorros e produtos de higiene e limpeza.

O Ministério da Integração Nacional também informou que cerca de 100 barracas serão distribuídas aos desabrigados e 30 integrantes da Força Nacional foram mobilizados para reforçar os trabalhos de assistência e socorro. Técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) também desembarcaram na região para compor as equipes da Defesa Civil municipal e estadual. As informações são da Agência Brasil.