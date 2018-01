3 morrem carbonizados em acidente na Dutra Três pessoas morreram carbonizadas ontem à noite no acesso da Rodovia Presidente Dutra ao bairro Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a picape em que estavam pegou fogo após colidir com um caminhão. Em razão do acidente, uma das três faixas do acesso permanecia interditada às 21 horas.