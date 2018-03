3 mortos em 2 acidentes com motoristas alcoolizados Dois acidentes provocados por motoristas alcoolizados deixaram três mortos, anteontem, no Ceará. O primeiro aconteceu na madrugada de domingo, no km 3 da CE-090, em Caucaia. O outro aconteceu à noite, na BR-116, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Nos dois casos, os motoristas foram presos em flagrante depois de comprovada embriaguez com o teste do bafômetro. Em Caucaia, o veículo Celta bateu em um poste no canteiro central da rodovia. A agente administrativa Aline Rodrigues Carneiro, de 23 anos, morreu na hora. Ela era uma das passageiras do carro guiado por Augusto Ferreira dos Santos Neto, de 21 anos, que foi preso em flagrante, após o exame de bafômetro indicar consumo de bebida alcoólica. Com ferimentos leves, Augusto foi medicado no Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza, e depois levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Darliane Santana da Cunha, de 20 anos, que também estava no Celta, teve apenas ferimentos leves. Em Itaitinga, José Wellington Lopes Quirino, de 24 anos, atropelou três mulheres. Duas delas morreram. Valéria Rodrigues Silva, de 23 anos, que estava grávida, morreu no local, e Michaeli do Nascimento Aguiar, a caminho do hospital. O exame do bafômetro feito em Wellington apontou nível de álcool no sangue quase quatro vezes superior ao permitido por lei. Ele também foi autuado em flagrante.