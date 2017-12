30 de agosto de 1908

(Pariz) Em Verdum desenvolveu-se a dysenteria de um modo assustador, principalmente na guarnição. Os hospitaes estão repletos. Foram adoptadas enérgicas medidas contra a epidemia. O sr. secretario da agricultura encarregou o engenheiro Abel Leite de Souza de acompanhar as obras de segurança e prevenção que estão sendo feitas pela Light and Power na represa do Guarapiranga, em Santo Amaro. (Santos) Inaugurou-se hontem, no prédio n.74 da rua Quinze de Novembro, a filial da importante casa de calçados Clarck & Comp. Limited.