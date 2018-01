30 de março de 1909

No dia 12 de abril próximo reabrem-se, no mosteiro de S. Bento, as aulas de criteriologia e psychologia sob a direcção do professor d. Charles Sentroul que nesse dia fará uma conferencia sobre o thema ''La loi dês trois étate d''Auguste Comte''. (Campinas) O trem inaugural do ramal de Soccorro partirá daqui no dia 21 de abril, ás 9 horas da manhan, conduzindo convidados entre os quaes altos funccionarios, representantes da imprensa, directores da Mogyana. Os convidados regressarão no mesmo dia a esta cidade, pelo trem das 6 horas da tarde.