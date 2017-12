30 de novembro de 1907

(Parayba) São desanimadoras as noticias da secca no interior do nordeste. As relações commerciaes acham-se quase paralysadas; as rendas publicas estão decrescendo consideravelmente e os gêneros de primeira necessidade escassos e muito caros. A farinha de mandioca está sendo importada em grande escala. A safra de mandioca está sendo importada em grande escala. Os famintos vindo do interior esmolam por todas as ruas da capital. A varíola ainda não desappareceu. Eis a situação afflictiva e deprimente a que chegou o Estado da Parayba.