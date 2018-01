300 mil aposentados isentos de IPTU No ano em que pode disputar a reeleição, Gilberto Kassab vai conceder isenção de impostos a pelo menos 420 mil pessoas. Ele já conseguiu a aprovação de uma lei que isenta 30 mil profissionais autônomos do pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS). Já os 90 mil comerciantes que se adaptarem à Lei Cidade Limpa e limparem as fachadas de seus estabelecimentos ficarão livres da cobrança do Imposto Predial e Territorial urbano (IPTU). Ontem, foram beneficiados mais 300 mil aposentados que alugam imóveis na capital e ganham até 3 salários mínimos (R$ 1.140,00), com base em projeto de lei de Cláudio Prado (PDT). Hoje, o benefício só vale para proprietários de imóveis. Na mesma linha da isenção, o petista Paulo Fiorilo conseguiu aprovar lei que permite aos trabalhadores desempregados não pagarem taxa de inscrição para concursos públicos municipais. Para conseguir o benefício, os interessados deverão comprovar que não mantém vínculo empregatício nos três meses anteriores à data de publicação do edital de abertura do concurso.