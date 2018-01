31 de março de 1909

(Santos) A Companhia Docas está procedendo ao serviço de illuminação do trecho que vae do cáes de armazem n. 12 ao mercado. Pretende inaugural-o por occasião da visita do sr. Affonso Penna. Consta que o sr. presidente da Republica percorrerá todo o caes, visitando os armazéns e examinando as obras dos Outeirinhos. (Vienna) A Austria-Hungria fechou todas as suas communicações com o principado de Montenegro, deixando unicamente aberta a de porte de Cattaro na Dalmacia, com Cettigne.