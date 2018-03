4 de abril de 1909 (Londres) Os ministros das potencias acreditadas junto ao governo de príncipe Nicolau I se preparam para intervir junto do governo de Cettinhe, no sentido de restabelecer as relações normaes entre o principado e o governo da Austria-Hungria, abaladas com a recusa de Montenegro de adherir ao acto de submissão da Servia junto ás potencias. Chegaram a S. Paulo, vindos da Europa, 23 immigrantes para a lavoura do Estado. (Lima) Causa alarme o desenvolvimento que tem tido a epidemia da peste bubônica nesta capital.