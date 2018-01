4 de fevereiro de 1908 (Londres) Devido aos boatos alarmantes sobre a agitação em Portugal, os títulos portuguezes estão em baixa, não havendo compradores. (Santos) Devido á morte do rei d. Carlos e do príncipe d. Luiz Felippe, quasi todo o commercio cerrou as portas, reinando geral consternação. Os consulados, bancos, commercio e redacções, continuam com as bandeiras em funeral. Terminada a campanha sanitaria no Rio de Janeiro contra a febre amarella, é de imprescindivel necessidade que se emprehenda campanha analoga aos outros Estados da União.