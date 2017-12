4 de novembro de 1908

(Londres) O Financial News, commentando o relatorio do consul inglez em S. Paulo, felicita esse Estado pelo esforço que tem feito para resolver o problema da valorisação de café e attenuar o seu erro. As autoridades londrinas prohibiram a realisação, em domingo, de quaesquer espectaculos theatraes ou concertos, bem como no dia do Natal e sexta-feira Santa. Apenas ficam exceptuadas as festas de caridade. Uma informação official diz que o numero de desgraças pessoas na Inglaterra, por accidentes em estradas de ferro, foi reduzidissimo no ano passado.