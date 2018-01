4 integrantes do PCC serão julgados hoje Quatro integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) serão julgados hoje, pelo Tribunal do Júri de Marília, acusados de formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Em 13 de maio de 2006, na primeira onda de ataques promovidos pela facção, eles dispararam contra uma viatura policial e feriram um dos ocupantes. A sessão começará às 9 horas. A defesa pedirá desmembramento do processo para que cada um responda isoladamente pelos ataques.