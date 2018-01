5,73% dos presos não voltam da Páscoa em SP Dos 18.130 presos do regime semi-aberto liberados pela Justiça para passar o feriado prolongado da Páscoa com a família, no Estado de São Paulo, 1.038 não retornaram à prisão de origem. O número corresponde a 5,73% do total, e esses condenados são considerados foragidos da Justiça. Se recapturados, serão transferidos para prisão de regime fechado.