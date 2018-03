5 de agosto de 1907 (segunda-feira)

(Rio) Estão quase concluídos os estudos do projecto da grande avenida que, partindo da praça da Republica, irá até a baixada do Andarahy, onde será construído um grande parque, do qual partião diversas avenidas de 30 metros de largura, ligando entre si vários pontos da cidade. Uma dessas avenidas irá até Petrópolis, permittindo viajar de automóvel entre aquella cidade e esta capital. (Mogy-guassú) A câmara municipal desta cidade vae empregar esforços no sentido de conseguir o prolongamento da platafórma da estação desta cidade.