5 de agosto de 1909

Chegaram a Santos, no vapor italiano, 65 immigrantes subvencionados e no vapor italiano ''Francesca'', 612, quase todos espontâneos, destinados á lavoura. (Rio) O prefeito desta cidade, nomeou uma commissão de techicos para estudar a pavimentação das ruas da cidade e as condições das estradas de rodagem que a servem. (Porto Alegre) Sabe-se que grande numero de immigrantes russos das colônias do Alto Uruguay está passando para a Argentina, acompanhados do agente de immigração incumbido de visitar as colônias brasileiras.