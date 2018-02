5 de dezembro de 1908

Foi concedida isenção de direitos aduaneiros para o material importado com destino á Estrada de Ferro de Goyaz. (Santos) Após a entrada neste porto do vapor hespanhol ''Barcelona'', procedente de Genova, circulou o boato de que a bordo havia diversos casos de varíola. O dr. Pedreira de Cerqueira, médico da Saude do Porto, dirigiu-se immediatamente para bordo, verificando a existência de um só varioloso que foi removido para o hospital da Philosophia.