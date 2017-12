5 de novembro de 1908

(Pariz) O ministro das relações exteriores da Servia visitará Berlim, Londres, Pariz e Roma, tratando da questão do Oriente. (Pariz) Foi hontem celebrada a ceremonia de casamento civil do sr. Maurece Leblond com mademoiselle Denise Zola, filha de Emilio Zola. (Taquaritinga) Regressou de Taquaritinga o sr. coronel Fernando Prestes, vice-presidente do Estado. Os gafanhotos devastaram as plantações no município de Venâncio Ayres, Rio Grande do Sul.