5 de setembro de 1909

(Natal) No interior do Estado a secca produziu effeitos devastadores, que só puderam ser notados no inverno. No alto sertão, numa zona de trinta léguas, houve grande mortandade. O povo, com fome, foi emigrando para outros municípios. O povo do sertão espera o cumprimento da promessa official, relativamente á construcção de um grande açude.

(Washington) O presidente William Taft telegraphou ao corajoso expedicionista Cook que descobriu o Polo Norte dizendo que todo os americanos se sentem orgulhosos com o êxito da sua empresa.