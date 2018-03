5 mil caça-níqueis são apreendidos em operação A Polícia Civil apreendeu 5 mil caça-níqueis na Operação Inverno Quente, realizada ontem por 800 homens do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). A apreensão das máquinas foi uma das ações do Deic. Ao todo, foram presos 13 homens. Outros dois foram mortos em troca de tiros com policiais da Divisão Anti-Seqüestro (DAS), quando os investigadores resgatavam em Arujá o empresário Anderson Lisboa, de 40 anos, seqüestrado desde o dia 23. Dois dos presos, Luiz Sérgio Varoto, de 51 anos, e Ivalmir Sílvio Cobianchi Nigro, de 42 anos, são acusados de alugar 171 celulares a bandidos. Cobravam R$ 1,5 mil pela liberação da linha e R$ 200 mensais, com a promessa de que os aparelhos não seriam grampeados. Em julho faturaram R$ 33 mil. Os caça-níqueis foram apreendidos pelos homens do 2.º Divecar, após bloqueio na Rodovia Castelo Branco. O motorista, que carregava 30 máquinas, levou os policiais ao galpão de uma empresa de logística, em Vargem Grande Paulista. Os equipamentos, bloqueados pela Justiça, eram embalados em caixas de geladeiras e contrabandeados para a Espanha, México e países da América do Sul. O advogado Waldomiro Carlos Donha, de 60 anos, foi preso em flagrante.