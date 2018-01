5 morrem afogados no litoral paulista Cinco pessoas morreram nas praias do litoral paulista no fim de semana prolongado. As vítimas se afogaram na segunda-feira em Praia Grande, Guarujá e Mongaguá. Durante o feriadão, os municípios campeões em salvamentos foram Guarujá e Ubatuba, com 26 pessoas resgatadas pelos salva-vidas em cada uma.