50 mil CDs e DVDs falsificados são apreendidos no ABC Policiais da Delegacia Seccional de São Bernardo (Demacro) apreenderam nesta terça-feira, 9, 50 mil CDs e DVDs falsificados em comércios e barracas de camelô na Praça Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Na ação, realizada em parceria com a Associação protetora dos direitos intelectuais e fonográficos (Apdif), oito pessoas foram detidas, sendo três menores de idade. Os adultos devem ser indiciados com base no artigo 184, contra a propriedade e matéria. Os menores, encaminhados à Promotoria da criança e do adolescente do município. Os materiais apreendidos passarão pela perícia, e, posteriormente, devem ser incinerados.