59 fogem de cadeia pela porta da frente Depois de dominar um carcereiro, 59 presos saíram pela porta da frente da Cadeia Pública de São Roque, a 55 quilômetros de São Paulo, no início da noite de anteontem. O prédio, com 96 detentos, funciona anexo ao distrito policial. Um escrivão e dois PMs, que estavam no DP, não perceberam nada. Até a tarde de ontem, 22 fugitivos haviam sido recapturados. A Corregedoria da Polícia Civil investiga se houve facilitação de fuga.