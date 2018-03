6 de abril de 1909

Ao prefeito municipal de Santos reiterou o sr. secretario da agricultura pedido de informações sobre o estabelecimetno de serviço de bondes electricos. A companhia Telephonica Pindamonhangabense inaugurou ante-hontem as estações da Mantiqueira e Villa Jaguaribe, em Campos de Jordão. Foram inaugurados os trabalhos da estrada de ferro que ligará Bello Horizonte ás linhas da Oéste de Minas. A nossa talentosa patrícia, a sympathica pianista Magdalena Tagliaferro, dará o seu concerto no dia 21 do corrente.