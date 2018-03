6 de junho de 1909 Ao sr. cônsul da Áustria-Hungria, nesta capital, communicou o sr. secretario da agricultura, em referencia ao officio n. 929, de 21 de maio ultimo, daquelle consulado, que, não estando previsto no regulamento daquella secretaria o fornecimento de passagens por conta do governo, os immigrantes que precisam vir ao interior a esta capital para tratamento de saúde, e não sendo possível á Hospedaria de Immigrantes recolher colonos doentes, os quaes encontram guarida fácil nos hospitaes de interior ou desta capital, não é possível attender ao pedido do sr. cônsul.