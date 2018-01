6 presos em tentativa de roubo a caixa eletrônico Cinco homens e uma mulher foram presos acusados de tentar arrombar, na madrugada de ontem, um caixa eletrônico do banco Itaú localizado na Avenida Zumkeller, no Mandaqui, zona norte de São Paulo. O alarme disparou e a Polícia Militar cercou o local. Com o grupo, segundo a polícia, foram apreendidos um maçarico, dois cilindros de acetileno e ferramentas. Um homem foi preso num hipermercado. Eles negam o crime. Parte da quadrilha conseguiu fugir.