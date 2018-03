60 famílias são retiradas de área de risco em SP A Subprefeitura do Jabaquara removeu ontem cerca de 60 famílias da Favela da Rocinha, na Vila Paulista, zona sul de São Paulo. A ocupação, que fica perto do Córrego Águas Espraiadas, é considerada de risco em casos de enchentes e deslizamentos de terra. A demolição dos barracos deve terminar até o fim de semana. A Subprefeitura informou que as pessoas já haviam sido avisadas da remoção e cada família receberá R$ 5 mil de auxílio-moradia.