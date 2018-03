7 de agosto de 1907 (quarta-feira)

(Buenos Aires) Os jornaes desta capital publicam artigos saudando a Bolívia por motivo do anniversario da sua organisação política. O cardeal Arcoverde, que se acha em Mariana, vae passar quinze dias em Tremembé. (Santos) Diz o Diário que reina animação nesta praça quanto á alta do preço do café, que continúa a melhorar sensivelmente. O jovem barytono brasileiro Oswaldo Braga está escripturado para cantar, no próximo mez de setembro, em Veneza, as óperas ''''Bohemia'''', ''''Favorita'''' e ''''Trovador''''.