7 de agosto de 1909

A camara federal recebeu ante-hontem um requerimento de senhoras mineiras residentes em Caethé, pedindo que seja garantido ás mulheres o direito do voto. (Roma) O illustre professor Guido Baccelli, director do Instituto Régio de Clínica Médica, sustenta que a tuberculose é incuravel e que os únicos meios para combatel-a são a hygiene publica e particular e o bem estar social. O professor Baccelli combate o uso de todos os soros anti-tuberculosos. Consta que o illustre scientista defenderá essa these, no congresso internacional, que se reunirá neste mez, em Budapest.