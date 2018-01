7 de fevereiro de 1909 Foram assignados os decretos criando grupos escolares nas cidades de Cajurú e Jardinopolis. Foi paga aos srs. E. Johnston & Comp. a quantia de 3.125 libras, primeira prestação trimestral do contrato para a propaganda do café na Inglaterra. (Nova York) Os jornaes publicam telegrammas de Carson annunciando que a assembléa legislativa approvou uma lei prohibindo aos immigrados asiáticos a adquirir propriedades ou fazer hypothecas no território do Estado. Acredita-se que o senado federal annullará a resolução.