7% dos vôos estão atrasados nos aeroportos do País

Os aeroportos do País enfrentam um pequeno índice de atrasos nesta terça-feira, 30. Das 0h às 8h, 27 vôos saíram fora do horáro, o equivalente a 7% do total. Outros 18 (4,7%) foram cancelados. Os Aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, e de Congonhas, na zona sul da capital paulista, estão entre os terminais com problema. No primeiro, da zero às 8 horas, 4 vôos atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 10,5% dos 38 programados. Outros 2 acabaram cancelados (5,3%). O segundo teve mais cancelamentos, 7 (21,2% dos 33 vôos), e menos atrasos, apenas 1. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 8 horas, os 14 vôos previstos no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, ocorreram sem atrasos. No Galeão, no Rio, de 31 vôos, 2 atrasaram (6,5%). Não houve cancelamentos.