7 morrem após carreta com cimento passar por cima de van em MG

FRANCA - Uma carreta que transportava cimento passou sobre uma van no final da madrugada desta quinta-feira, 5, na Rodovia Fernão Dias (BR-381) e causou a morte de sete pessoas. Somente o motorista sobreviveu e foi internado em estado grave em um hospital de Lavras, no interior de Minas Gerais.

A carreta seguia no sentido São Paulo e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), atravessou a pista e bateu de frente com a van que seguia sentido Belo Horizonte. O desastre aconteceu por volta das 5h30 no quilômetro 615, no município mineiro de Oliveira.

O trecho teve de ser parcialmente interditado e, até a manhã desta quinta-feira, funcionários da concessionária Autopista Fernão Dias trabalhavam no local.

A van tem placas de Claraval, cidade mineira que faz divisa com o Estado de São Paulo, local de origem dos passageiros segundo os documentos encontrados no veículo.

A PRF informou que os corpos das vítimas foram levados para Oliveira e, depois, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Belo, em Minas Gerais. Até o fim da manhã desta quinta-feira ainda não havia a confirmação de suas identidades.