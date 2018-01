70 fogem de presídio; 21 são recapturados Na maior fuga de presos já registrada em Santa Catarina, 70 detentos escaparam na tarde de ontem do centro de triagem, conhecido como Cadeião do Estreito, em Florianópolis. No momento da fuga, 133 presos estavam no local. Até as 23h40, apenas 21 detentos haviam sido recapturados. Em julho, 43 presos fugiram do local.