71 presos são resgatados de cadeia pública no Interior de SP Setenta e um presos foram resgatados, por volta das 22 horas desta segunda-feira, da Cadeia Pública da cidade de São Roque, a 52 quilômetros da capital paulista, no interior do Estado. Os criminosos, armados com uma pistola e duas espingardas calibre 12, chegaram em dois carros, um Fiat Uno e um Gol modelo antigo - cujas placas não foram anotadas - e invadiram a cadeia, na rua Quirino Capuzzo, no centro da cidade. Segundo a polícia, os bandidos sabiam o horário em que o carcereiro recolhe o lixo todos os dias. No momento em que abriu o portão, o policial foi rendido e, após ter suas armas tomadas pelos criminosos, foi obrigado a abrir algumas das celas. Antes de fugir, os bandidos algemaram o policial civil. Os 71 homens saíram pela porta da frente da cadeia que, construída para abrigar no máximo 48 presos, era ocupada por 140 homens no momento da fuga. Policiais militares do 40º Batalhão do Interior (BPM/I) foram acionados e, até o início desta terça-feira, 10 detentos retornaram às celas, alguns recapturados e outros que se reapresentaram na delegacia.