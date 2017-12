76,7% não votariam em Marta em 2004 A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), terá muito trabalho para conseguir ficar mais quatro anos no cargo, caso o partido oficialize sua candidatura à reeleição. Pesquisa realizada pelo InformEstado e Instituto GPP revela que 76,7% dos entrevistados não pretendem votar em Marta em 2004, ante os 23,2% que desejam sua permanência no Executivo paulistano. Leia mais Dois anos e meio no poder Avaliação do governo Transporte público lidera ranking de insatisfações Demora e estado dos ônibus são piores problemas Na área social, avanços e tropeços Na educação e na saúde, ações importantes ´Sobrou pouca coisa que não enfrentamos´ Para secretário, dados são apenas ´indicadores´ Estética de SP agrada até a quem não votou no PT