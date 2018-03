8,5 milhões ficam sem água na Grande SP Cerca de 8,5 milhões de moradores da Grande São Paulo serão afetados, hoje, pela manutenção da estação Cantareira pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Muitos bairros só contarão, a partir das 4 horas de hoje, com o estoque das caixas d?água. O abastecimento vai ser normalizado aos poucos, a partir das 23 horas, mas, nas regiões mais altas, a falta d?água pode durar até segunda-feira. A Sabesp informou que garantirá água para todos os hospitais. A lista dos bairros afetados está no site www.sabesp.com.br