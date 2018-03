8,5 milhões sem água no fim de semana Vai faltar água para 8,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo no fim de semana. A Sabesp vai trocar, no sábado, uma válvula de 16,5 toneladas do Sistema Cantareira e terá de esvaziar as tubulações. O abastecimento só deve começar a voltar ao normal no domingo. Na capital serão afetados os bairros: Cambuci, Consolação, Jd. América, Sacomã, Sumaré, Pacaembu, Pirituba, Santana, Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Brasilândia, Tucuruvi, Edu Chaves, Vl. Maria, Jabaquara, Vl. Do Encontro, Vl. Fachini, Arthur Alvim, Cangaíba, Penha, Itaquera, Tatuapé, Vl. Matilde, Vl. Nhocuné, Cohab I, Cid. AE Carvalho, Carrão, Mooca, Jaguaré, Butantã, Rio Pequeno, Lapa, Barra Funda e Pinheiros. Municípios como Osasco, Guarulhos e São Caetano do Sul também terão falta d?água.