8 de dezembro de 1908

(Petersburgo) Correm boatos alarmantes sobre as relações diplomáticas entre a Austria e a Russia porque aquella potencia se recusa formalmente a discutir a questão da Bosnia na futura conferencia internacional. Julga-se inevitável uma possível guerra entre as duas potencias na próxima primavera. (Pariz) Assegura-se as folhas locaes que o governo francês ordenará a expulsão do presidente Cipriano de Castro, a menos que este revogue as medidas prejudiciaes aos interesses francezes na Venezula.