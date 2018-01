8 de março de 1909

O sr. Theodor Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, partirá no dia 23 do corrente para Napoles, seguindo dalli para sua excursão á Africa. (Campinas) Na próxima 3ª-feira seguem para a Republica Argentina, a passeio, os srs. Bento Quirino dos Santos, Antonio Carlos da Silva Telles, general Francisco Glicerio e José Paulino Nogueira. A excursão é de quinze dias. Durante a ausência do Sr. Bento Quirino occupará a presidência da Companhia Mogiana o Sr. dr. Carlos Norberto de Souza Aranha, que já tomou posse.