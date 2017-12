8 de novembro de 1908

(Constantinopla) Assegura-se que o Gran Vizir e os delegados da Bulgaria lançaram as bases de uma convenção militar defensiva. (Belgrado) Os jornaes noticiam que estão sendo transportados para a legação alleman os archivos da legação austríaca nesta capital. O príncipe do Gran-Pará, d. Pedro de Alcântara, obteve dos condes d''Eu o seu consentimento para se casar com a condessa austríaca Elizabetti Dabrzensky. (Santos) Na avenida Anna Costa começaram a ser collocados os postes para os bondes electricos.