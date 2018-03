8 de outubro de 1908

(Petersburgo) O governo do czar recebeu uma nota da Bulgária pedindo o immediato reconhecimento da Rússia de sua independência e a nomeação de um ministro para Sofia. A Rússia, porém ao que parece, aguarda a reunião da conferencia internacional para a revisão do tratado de Berlim afim de resolver sobre o seu procedimento em relação a Bulgária. O sr. secretario da fazenda approvou a escolha do terreno feita pela Companhia Paulista de Armazéns Geraes para construir um dos seus armazéns em S. Carlos do Pinhal ao lado da companhia Paulista que comprometeu ceder-lhe uma chave.