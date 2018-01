8 fatos que chocaram no caso da juíza que manteve menina em cela masculina

ABAETETUBA - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu punir administrativamente a juíza Clarice Maria de Andrade, que manteve uma adolescente de 15 anos presa por 26 dias em uma cela masculina com cerca de 30 homens, em Abaetetuba, no interior do Pará, em 2007.

A magistrada recebeu pena de disponibilidade, que a proíbe de exercer suas funções, podendo ser convocada a atuar depois de pelos menos dois anos, mas continuará ganhando o salário normalmente.