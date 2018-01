8 mortos em duas chacinas no Guarujá Em 48 horas, duas chacinas deixaram oito mortos no Guarujá. O último caso foi registrado na noite de anteontem, quando cinco homens foram assassinados na frente de um bar. Quatro bandidos em duas motos chegaram e, em ação rápida, executaram as vítimas. Uma pessoa sobreviveu. A polícia desconfia que o crime foi motivado por acerto de dívida de drogas e apura se há relação com o triplo homicídio ocorrido dois dias antes.