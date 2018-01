8 temas que tiveram votação unânime no STF

A decisão unânime do Supremo Tribunal Federal por permitir a publicação de biografias não autorizadas, nesta quarta-feira, é um caso raro em que os ministros da Corte concordam sobre um tema polêmico. O tribunal já teve no passado recente votações apertadas, como a votação da constitucionalidade da Lei Ficha Limpa, que teve empate de 5 a 5, e os embargos infringentes no caso do mensalão, aprovados por 6 a 5.

Nos últimos dez anos, foram poucos casos de repercussão nacional que tiveram a aprovação de todos os ministros da Corte. Nesta lista estão a aprovação de cotas raciais para universidades públicas, a permissão da Marcha da Maconha e condenação do primeiro deputado federal à prisão. Confira oito casos em que os ministros do STF foram unânimes.