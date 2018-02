82 hectares de maconha são destruídos na fronteira do Paraguai com o Brasil

ASSUNÇÃO- Agentes antidrogas paraguaios e brasileiros destruíram 82 hectares de plantações de maconha no departamento de Canindeyú, ao nordeste do Paraguai, na fronteira com o Brasil, informaram fontes oficiais nesta sexta-feira, 17.

A Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai informou em comunicado sobre a destruição dessas plantações durante o quinto dia da operação "Aliança V", realizada nas regiões de florestas de Canindeyú, no limite com o estado do Paraná.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os policiais destruíram 15 toneladas da erva e 80 quilos de sementes, dez prensas de madeira para compactar a droga e 25 acampamentos dos homens responsáveis pelo cultivo, detalha o documento, que não precisa a data de conclusão da operação.

Segundo as autoridades paraguaias, nas regiões de florestas dos departamentos de Canindeyú, Amambay e Concepción, todos na fronteira com o Brasil, existem muitas plantações de maconha e operam quadrilhas de narcotraficantes que abastecem os países vizinhos de maconha e cocaína.