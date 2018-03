9 de agosto de 1907 (sexta-feira) (Rio) O sr. Barata Ribeiro dirigiu um officio ao sr. Nilo Peçanha, presidente da mesa, renunciando o seu logar de senador pelo Districto Federal. (Rio) A renuncia do sr. Barata Ribeiro foi enviada depois de encerrada a sessão do Senado. Entretanto, devido á intervenção do sr. Nilo Peçanha , o sr. Barata Ribeiro retirou o seu officio, que não será lido. Diz o Jornal do Commercio que o sr. dr. Tavares de Lyra, ministro da justiça, não poderá ir a São Paulo assistir aos festejos que aqui se realisam em commemoração da fundação dos cursos jurídicos no Brasil.