9 de junho de 1909

Acabam de ser inaugurados os trabalhos de construcção do ramal férreo da Vargem Grande ao Paraizo, no Estado de Minas, partindo do Piranguinho. (Rio) O sr. Olavo Bilac foi nomeado director do ''Pedagogium'', no impedimento do sr. Manuel Bomfim, que vae á Europa em commissão, afim de estudar as instituições congêneres do velho mundo. (Londres) Á vista dos maus tratos soffridos por muitos pastores protestantes no Chile, o departamento de informações aconselha grande prudência aos emigrantes que se destinam áquelle pais.