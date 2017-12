9 de novembro de 1907

(Rio) Está quase prompto o projecto de restauração do Parque da Boa Vista que constituirá magnífico passeio para os visitantes da Exposição Nacional de 1908. (Belém do Pará) Regressaram hontem para a Itália 670 immigrantes que vieram para trabalhar na construcção da estrada de ferro de Alcobaça á Praia da Rainha e que se negaram a seguir em virtude do pessimo estado sanitário da região. (Rio) Os governos dos Estados do Paraná e Santa Catharina puzeram á disposição do governo federal grandes extensões de terras para o povoamento do solo.