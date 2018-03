9 de outubro de 1908

(Berlim) O conde Isvolsky está conferenciando com sir Grey, ministro do exterior na Inglaterra, combinando o programma da conferencia que deve tratar da revisão do tratado de Berlim. O programma será submettido a approvação da Turquia e de todas as potencias sifnatarias daquelle tratado. (Belgrado) Agradecendo uma grande manifestação popular, o rei Pedro pronunciou um discurso em que aconselhou calma e assegura que o governo saberia cumprir o seu dever. Durante a manifestação foram levantados muitos gritos: ''Guerra á Áustria''.