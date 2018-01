À 0h de domingo, começa o horário de verão

Começa à 0h de domingo, 21 de outubro, o horário de verão no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Os relógios têm de ser adiantados em uma hora. O horário de verão vai até 17 de fevereiro. A mudança é adotada por causa do aumento da demanda por energia nesta época, provocado pelo calor e pelo crescimento da produção industrial com aproximação do Natal. Norte e Nordeste ficam de fora porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico avalia que a economia nesses mercados é pouco expressiva. A posição geográfica de Norte e Nordeste também não favorece maior aproveitamento da luz natural no verão.

O horário de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito Federal.